پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری خوزستان و معاونان وی، با حضور در برنامه هفتگی دیدار مردمی با بیش از ۲۱۰ نفر از مراجعهکنندگان دیدار و به درخواست آنان رسیدگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری خوزستان که در راستای عمل به سیاستهای قوه قضائیه در پاسخگویی به مراجعین و تکریم آنان برگزار شد، علی دهقانی، حجت الاسلام موسوی دهموردی، حجت الاسلام حسن زاده، محمدرحیم اکرمیمقدم، عیسی پورسلیمی و علیرضا باوی، معاونین قضایی وی حضور یافتند و پس از شنیدن صحبتهای مراجعهکنندگان، دستورات قضایی لازم را صادر کردند.
درخواست اعمال ماده ۴۷۷، درخواست عفو، دعاوی دادگاه خانواده از جمله حضانت و اعسار، و پرونده کثیرالشاکی گلباران دزفول، از موضوعات مود رسیدگی در این دیدار مردمی بود.
دیدارهای مردمی رئیس کل دادگستری خوزستان شنبه هر هفته بهصورت مستمر و در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامههای عملیاتی در پاسخگویی به مراجعهکنندگان، برگزار میشود.