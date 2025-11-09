به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ پرنو گفت: در پی کسب اطلاعات مردم پایه مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو سمند حامل لوازم خانگی فاقد مجوز در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان جوانرود، موضوع در دستور ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با سرعت عمل و اشراف اطلاعاتی ماموران خودرو مورد اشاره در حومه شهر جوانرود شناسایی و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه متوقف شد.

وی با اشاره به کشف تعداد ۵۶۵ قلم لوازم خانگی و آشپزخانه فاقد مجوز از خودرو مذکور خاطرنشان کرد: ارزش این کشفیات ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی جوانرود اظهار داشت: در این زمینه راننده خودرو نیز دستگیر و با تکمیل پرونده روانه مرجع قضایی شد.