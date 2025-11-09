پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش از اجرای طرح واکسیناسیون هپاتیت B دانشجویان خارجی پردیس بین المللی کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، گفت: با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای واگیردار، برنامه واکسیناسیون هپاتیت B برای دانشجویان خارجی پردیس بین المللی کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران در بدو ورود به دانشگاه اجرا می شود.
او افزود: کارشناسان بهداشت مرکز بهداست کیش، دانشجویان خارجی را پس از پذیرش و ورود به دانشگاه، غربالگری می کنند.
دکتر رضانیا افزود: در این طرح آنتیبادی هپاتیت B دانشجویان بررسی و اگر از لحاظ ایمنی در برابر بیماری هپاتیت کافی نباشد، اقدامات واکسیناسیون براساس دستورالعملهای ملی انجام میشود.
او خاطرنشان کرد: دانشجویان، در سه نوبت زمانی صفر، یک و شش ماه، واکسن هپاتیت B را دریافت میکنند.
دکتر محمدرضا رضانیا گفت: ایجاد ایمنی پایدار در بین دانشجویان و کاهش خطر انتقال بیماری در محیطهای آموزشی و اقامتی است.
او افزود: مرکز بهداشت کیش با تأکید بر اهمیت پیشگیری، از همکاری مستمر دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشجویان خارجی قدردانی کرده و اعلام کرد: سلامت دانشجویان بخشی از سلامت جامعه علمی کشور است و این مرکز با تداوم برنامههای غربالگری و واکسیناسیون، همچنان در مسیر ارتقای سلامت عمومی گام برمیدارد.