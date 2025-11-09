معاون امور فرهنگی کمیته امداد از اعزام ۹۱ هزار مددجو به اردو‌های فرهنگی و زیارتی از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلین مهدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد در جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان کردستان عنوان کرد: بخش مهمی از مشکلات مددجویان با فرهنگ‌سازی و ایجاد عزت نفس و خودباوری و اعتماد به نفس، حل می‌شود و مسائل اقتصادی به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست.

وی با بیان اینکه از مسیر خدمات فرهنگی چرخه فقر نیازمندان قطع خواهد شد، تصریح کرد: در ۱۲۰ نوع خدمت کمیته امداد اگر روح و نگاه فرهنگی نباشد، خدمات اثرگذار نخواهند بود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با اشاره خدمات متنوع حوزه فرهنگی میته امداد، گفت: خدمات فرهنگی کمیته امداد در چند سال اخیر سیر رو به رشدی را گذرانده است.

وی عنوان کرد: در حوزه اموز فرهنگی غیر از دانشجویان و دانش‌آموزان باید برای سایر مخاطبان در مقاطع سنی مختلف برنامه‎ریزی داشته باشیم.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۹۱ هزار مددجو به اردو‌های فرهنگی، زیارتی و تفریحی اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به خدمات کمیته امداد در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی، ادامه داد: تلاش می‌کنیم سرانه پرداخت شهریه دانشجویی را در سال آینده افزایش دهیم.

متقی‌فر با بیان اینکه هیچ دانش‌آموزی نباید به خاطر فقر مالی و کمبود کتب درسی و ایاب و ذهاب از تحصیل جا بماند، تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه با موسسات کمک آموزشی، خوشبختانه شاهد کسب رتبه‌های برتر مددجویان در مقاطع تحصیلی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه خدمات مشاوره و روانشناسی در آینده از ظرفیت کلینیک‌های بیشتری بهره‌مند خواهیم شد، اضافه کرد: به زودی کانون مشاوران خیران در تهران راه‌اندازی می‌شود و امید است در سطح کشور این طرح اجرا شود و نیازمندان از کمک روانشناسان نیکوکار بهره‌مند شوند.