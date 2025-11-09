همایش ما و غرب در آراء و اندیشه های حضرت آیت الله خامنهای برگزار میشود
همایش ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیت الله العظمی خامنهای فردا ۱۹ آبان با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
در این همایش محمد اسحاقی معاون آموزشی و پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای و موسی حقانی دبیر همایش هم سخنرانی میکنند. این همایش از ۱۴ آبان ۱۴۰۳ تلاش دارد فرهنگ مبارزه علیه نظام سلطه را بیشتر زمینهسازی کند.
برگزار کنندگان این همایش معتقدند اگر کشورهای غربی از استعمارگری به سلطه رسیدهاند، جمهوری اسلامی هم توانسته جبهه مقاومت را حتی در میان مردم و دانشگاهیان آمریکا و کشورهای غربی گسترش دهد.
نشست خبری این همایش ۱۱ آبان با حضور محمد اسحاقی معاون آموزشی و پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای و محمدجواد لاریجانی، موسی حقانی و موسی نجفی اعضای شورای سیاستگذاری همایش ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیت الله العظمی خامنهای برگزار شد. این همایش به صورت مستقیم از شبکه خبر پخش میشود.