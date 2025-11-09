پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران: بیش از ۳۰ برنامه متنوع، هفته کتاب سیوسوم در مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اجرای بیش از ۳۰ عنوان برنامه متنوع در سراسر استان به مناسبت برپایی هفته کتاب سیوسوم خبر داد و گفت: هدف اصلی این برنامهها ترویج فرهنگ مطالعه، حمایت از نویسندگان و فعالان عرصه نشر و گسترش مشارکت مردمی در حوزه کتاب و کتابخوانی است.
محمد محمدی افزود: به همین منظور مکاتباتی با استانداری برای برگزاری نشست اعضای ستاد هفته کتاب انجام شده و مقرر است فرمانداران شهرستانها به ریاست خود، ستادهای شهرستانی را با دبیری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل دهند و گزارش فعالیتها بهصورت مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال شود. با اداره کل امور مالیاتی استان برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی کتابفروشان در راستای حمایت از حوزه نشر رایزنی شده است.
وی با اشاره به افتتاح رسمی هفته کتاب در شهرستان بهشهر به عنوان پایتخت کتاب استان گفت: نشست خبری ویژه این رویداد نیز با حضور اصحاب رسانه برگزار میشود. هماهنگی با خبرگزاریهای داخلی برای پوشش برنامههای این دوره از هفته کتاب نیز صورت گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به برنامههای رونمایی، نقد و بررسی کتاب اشاره کرد و ادامه داد: در این هفته همچنین از پنج عنوان کتاب تألیف شده در سال ۱۴۰۴ رونمایی خواهد شد و نشستهای نقد و بررسی کتاب با حضور شاعران و نویسندگان پیشبینی شده است. همچنین تازههای کتاب استان از طریق کانالهای انجمن شعر و ادب ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر استان معرفی میشوند. در این زمینه با همه ادارهها برای معرفی کتاب از سوی کارمندان دارای تالیف در ادارات هنگام اقامه نماز هماهنگیهایی صورت گرفته است و کارمندان دارای تالیف برای تقدیر به دبیرخانه هفته کتاب معرفی میشوند.
محمدی از برپایی نمایشگاه کتاب در سراسر استان با همکاری نهادهای فرهنگی، ناشران و کتابفروشان خبر داد و افزود: همایش بزرگ تجلیل از فعالان حوزه کتاب و نشر با حضور نویسندگان، پژوهشگران، کتابداران و ناشران شاخص استان برگزار خواهد شد. افزون بر این کارگاههای آموزشی نشر شامل ویراستاری، ایندیزاین و فتوشاپ برای علاقهمندان این حوزه در نظر گرفته شده است. همچنین از فعالان فرهنگی برای شرکت در ارائه ایدههای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دعوت میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران به برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه زبان و فرهنگ مازندران اشاره کرد و گفت: تولید فیلم آموزشی درباره فرآیند آمادهسازی کتاب برای آشنایی کودکان با ارزش کتاب و کاغذ، اجرای طرح اردوی جهادی «پیک امید» در مناطق محروم و روستایی و نیز برگزاری برنامه خوانش کتاب برای کودکان و نوجوانان توسط مؤسسه فرهنگی هنری آوانامه (کتاب گویا) از دیگر فعالیتهای مهم این هفته است.
محمدی ادامه داد: صداوسیمای مرکز مازندران نیز پوشش گستردهای از رویدادها خواهد داشت و تازههای نشر استان را با حضور نویسندگان و ناشران معرفی میکند. در کنار آن از تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردها و فضاهای شهری برای معرفی نویسندگان برجسته و آثار تازه استان استفاده میشود و نصب پوستر و طراحی جملههای کوتاه با موضوع کتاب و کتابخوانی در مراکز پرتردد شهری در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران اضافه کرد: برگزاری برنامههای کتاب محور و خلاقانه با همکاری کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهری و روستایی، پویشهای کتابخوانی همراه با مسابقات نقاشی برای کودکان، اجرای قصههای کهن مازندران به زبان تبری برای علاقهمندان به ویژه کودکان و نوجوانان، نشستهای آموزشی شعر و داستان کوتاه بومی و طرح اهدای کتاب «یار مهربان» به مدارس کم برخوردار، مراکز بهزیستی و کودکان بی سرپرست، حوزههای علمیه، زندانها و ندامتگاهها از دیگر اقدامات این هفته است.
محمدی افزود: در قالب این برنامهها از ناشران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس و ادبیات کودک و نوجوان تجلیل میشود و طرح نامگذاری معابر شهری با نام نویسندگان و تصویر جلد آثار شاخص در دستور کار قرار گرفته است. افزون بر آن طرح «کتابخانه من» در مدارس استان با هدف تبادل کتاب بین دانشآموزان اجرا میشود.
وی خاطر نشان کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و همکاری همه دستگاهها، تلاش میکنیم هفته کتاب امسال به حرکتی گسترده برای گسترش فرهنگ مطالعه در میان خانوادهها تبدیل شود. همچنین برگزاری جشنواره متعدد کتاب محور از جمله؛ جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان، روستاها و عشایر دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران از دیگر برنامههای شاخص استان در این مناسبت خواهد بود.