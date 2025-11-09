پخش زنده
امروز: -
ورزشکار خراسان رضوی به جمع مدعیان نیمهنهایی تور جهانی تنیس جوانان راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در ادامه تور جهانی تنیس جوانان که به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است، سارینا اخوان تنیسور شایسته خراسان رضوی با نمایشی درخشان موفق شد به مرحله نیمهنهایی این رقابتها راه یابد.
اخوان با عملکردی مقتدرانه، هانا سلطانی را در دو ست پیاپی با نتایج ۶ بر یک و ۷ بر ۵ شکست داد و به جمع چهار بازیکن برتر تور جهانی راه پیدا کرد.
این پیروزی ارزشمند، امیدها را برای کسب مدال و عنوان قهرمانی در این رقابتها زنده نگه داشته است.