به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به‌دنبال سفر هفته گذشته سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به استان آذربایجان شرقی؛ محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، برای پیگیری مصوبات آن سفر و بررسی روند اجرای پروژه‌های دولت هوشمند به این استان سفر کرد.

او در این سفر ضمن دیدار با استاندار آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز و نمایندگان بخش خصوصی، بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان دولت و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد.

صدر در دیدار با بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، از ایجاد زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت با تکیه بر توان بخش خصوصی و تهیه اسناد آن به کمک دانشگاه‌های برتر کشور خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب دستور رئیس‌جمهور و در راستای توسعه دولت هوشمند انجام می‌شود.

استفاده از ظرفیت دانشگاه تبریز برای تدوین اسناد اکوسیستم دیجیتال

وی افزود: با توجه به توان علمی و ظرفیت‌های دانشگاه تبریز، بر اساس دستور وزیر ارتباطات، از ظرفیت این دانشگاه برای طراحی و تدوین اسناد یکی از اکوسیستم‌های دیجیتال دولت استفاده خواهد شد.

او با اشاره به نقش بخش خصوصی در این طرح گفت: بر اساس این طرح، اکوسیستم‌ها با تکیه بر توان بخش خصوصی ایجاد می‌شوند تا سرمایه‌گذاری، اجرا و توسعه با مشارکت فعال شرکت‌های توانمند انجام شود. در استان آذربایجان شرقی نیز از ظرفیت شرکت‌های محلی برای این منظور استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین بر لزوم اتصال شهرداری تبریز به سامانه «پنجره واحد زمین» در راستای قانون الزام به ثبت تأکید کرد و گفت: این سامانه تمامی استعلامات دستگاه‌ها و شهرداری‌ها را به‌صورت برخط متصل می‌کند و تبریز باید در جمع نخستین کلان‌شهر‌های متصل به این سامانه قرار گیرد.

طراحی داشبورد مدیریت ناترازی انرژی

صدر در ادامه از طراحی «داشبورد مدیریت ناترازی انرژی» به‌عنوان یکی از پروژه‌های هوشمندسازی دولت خبر داد و افزود: آذربایجان شرقی یکی از استان‌های پیشنهادی برای اجرای پایلوت این طرح ملی است و با اجرای آن، امکان رصد و مدیریت مصرف انرژی خانوار‌ها و صنایع فراهم می‌شود.

وی همچنین با اشاره به همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در پروژه‌های هوشمندسازی صنایع گفت: چند پایلوت در صنایع بزرگ کشور در حال اجراست و آمادگی داریم با هماهنگی استانداری، دو تا سه پایلوت در صنایع استان آذربایجان شرقی نیز اجرا شود.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود از تبدیل سه مرکز مخابراتی قدیمی تبریز به مراکز داده زیرمجموعه طرح ابر دولت خبر داد و افزود: این پروژه با همکاری شرکت مخابرات ایران و بخش خصوصی اجرا خواهد شد و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های داده‌ای استان دارد.

صدر در ادامه به موضوع امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: طبق آئین‌نامه‌ای که به‌زودی از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ می‌شود، همه دستگاه‌های غیرزیرساختی موظف‌اند برنامه امنیت سایبری خود را به سازمان فناوری اطلاعات ارائه کنند. او خواستار پیگیری استاندار برای اجرای دقیق این الزام در دستگاه‌های استانی شد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: وزارت ارتباطات به‌صورت ویژه از طرح‌های فناورانه و هوشمندسازی استان حمایت خواهد کرد تا آذربایجان شرقی به یکی از استان‌های پیشتاز در مسیر دولت هوشمند تبدیل شود.

میدان را برای بخش خصوصی باز کرده‌ایم

صدر همچنین در دیداری تفصیلی با اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آذربایجان شرقی، که با هدف تکمیل گفت‌و‌گو‌های باقی مانده در دیدار با وزیر ارتباطات برگزار شد، بر حمایت عملی از طرح‌های بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دولت به‌جای تصدی‌گری در پروژه‌های فناوری، مأموریت خود را تسهیل‌گری و ایجاد بستر برای فعالیت بخش خصوصی می‌داند و سازمان فناوری اطلاعات آماده است از طرح‌ها و پیشنهاد‌های صنف به‌صورت عملی حمایت کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: سیاست وزارت ارتباطات این است که دولت زمین بازی را برای بخش خصوصی آماده کند، نه اینکه خود در جای آن بنشیند. صنف باید طرح‌های مشخص، مدل کسب‌وکار و پروپوزال اجرایی ارائه دهد تا سازمان بتواند مسیر حمایت و اجرا را هموار کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه فناوری اطلاعات گفت: آذربایجان شرقی از استان‌های توانمند کشور در عرصه ICT است و می‌تواند در پروژه‌های ملی دولت هوشمند نقش‌آفرین باشد. در صورت ارائه طرح پخته از سوی صنف، سازمان فناوری اطلاعات آمادگی دارد در زمینه تأمین فضا، پیگیری مجوز‌ها و جذب سرمایه‌گذار همکاری کند.

صدر در ادامه از حمایت سازمان فناوری اطلاعات از ایجاد «منطقه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در تبریز خبر داد و افزود: این طرح می‌تواند با محوریت نظام صنفی و مشارکت بخش خصوصی اجرا شود تا استان به قطب نوآوری و تحول دیجیتال شمال‌غرب کشور تبدیل شود.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق دولت هوشمند بدون حضور فعال بخش خصوصی ممکن نیست و نگاه سازمان فناوری اطلاعات، حمایت واقعی از بازیگران حرفه‌ای این عرصه است؛ بخش خصوصی باید پیشرو، خلاق و میدان‌دار تحول دیجیتال باشد.