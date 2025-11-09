پخش زنده
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان اعلام کرد: صاحبان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر میتوانند خودروهای خود را رایگان گازسوز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان، از آغاز طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر با هدف افزایش سهم سوخت پاک سیانجی در سبد سوخت خودروها، از امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۴ خبر داد.
این شرکت اعلام کرد: این طرح کاملا رایگان است و متقاضیان بابت تجهیزات ازجمله مخازن و نصب آنها، هیچگونه هزینهای پرداخت نمیکنند.
همچنین مالکان خودروهای عمومی (تاکسی، وانتبار و تاکسی اینترنتی) میتوانند، همانند قبل نسبت به ثبت درخواست گازسوز کردن خودروهای خود اقدام کنند.
مالکان خودروهای عمومی و خودروهای شخصی (مدل ۱۳۹۴ و بالاتر) میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام از امروز یکشنبه، ۱۸ آبان به پایگاه اینترنتی http://gcr.niopdc.ir مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.