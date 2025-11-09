پخش زنده
مسابقه تیراندازی اهداف پروازی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی شهرستان شوشتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابطعمومی هیأت تیراندازی استان، مسابقات تیراندازی اهداف پروازی (اسپرتینگ – شبیهسازی شکار) قهرمانی خوزستان به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان به میزبانی شهرستان شوشتر برگزار شد.
این رقابت با حضور پرشور تیراندازانی از شهرهای اهواز، دزفول، ماهشهر، بندرامام، امیدیه، گتوند، جنتمکان، شعیبیه و شوشتر برگزار شد.
در پایان این مسابقه، میثاق جاگیر از شوشتر، بهنام حمید از شعیبیه، علی عبدیزاده از جنتمکان، جواد خیری از دزفول، ترکی عنافچه از شعیبیه و بروز پاپیزاده از شوشتر به ترتیب موفق به کسب مقامهای اول تا ششم شدند.
شایان ذکر است خانم باران احمدسمالی از اهواز تنها بانوی شرکتکننده در این رقابت بود که با عملکردی قابلتحسین توانست توجه داوران و حاضرین را جلب کند.
این رویداد با حضور سرهنگ بدینزاده، مسئول تربیتبدنی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شوشتر و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد. در پایان نیز به نفرات برتر حکم قهرمانی، جوایز نقدی و تندیس ویژه تیراندازی اهدا گردید.