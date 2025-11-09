مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: نخستین کافه کتاب و سینمای سیار کودک و نوجوان راه اندازی می شود.

راه‌اندازی اولین کافه کتاب و سینمای سیار کودک در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون دادگستری در دیدار با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، با اشاره به نقش بی‌بدیل این نهاد فرهنگی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: اگر همه در سنین کودکی با ایفای نقش "پیشگیری رشدمدار" کانون فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان آموزش‌های فرهنگی مناسب فرا بگیرد و شخصیتش ساخته شود.

سعید جریده‌اصل بر لزوم گسترش تبلیغات و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های کانون به مردم تأکید و پیشنهاد کرد: کودکان و نوجوانان را باید با حقوق شهروندی آشنا کنیم.

جریده‌اصل با اشاره به ظرفیت‌های مشترک برای همکاری، به «هیئت اندیشه‌ورز» کانون اشاره کرد و ادامه داد: از این ظرفیت دغدغه‌مند، توانا و دانش‌بنیان استقبال می‌کنیم.

وی همچنین بر اهمیت تولیدمحتوا در فضای مجازی برای کودک و نوجوان تأکید کرد و افزود: در این زمینه آماده هرگونه کمکی هستیم.

این مقام قضائی با بیان این که برای «پارک کودک و خانواده» آمادگی لازم برای هرگونه پیگیری را دارد، از برنامه جدید کانون با عنوان «شب‌های خانواده» استقبال کرد.

از آموزش ۱۰ هزار خانواده تا استعدادیابی در روستا‌ها

مدیرکل کانون پرورش فکری استان نیز به تشریح اقدامات و برنامه‌های این نهاد پرداخت و بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های متناسب با کودک و نوجوان تأکید کرد.

سلیمان شهبازی از اجرای پیوست اقتصادی برای طرح ها، شاداب‌سازی مراکز و توجه ویژه به مراکز مستقر در منطقه مهاجرپذیر «مادوان» و شهر «مارگون» خبر داد.

شهبازی با اشاره به اجرای طرح‌های مؤثری مانند کانون روستا، کانون عشایر و کام (کانون، اولیا، مدرسه)، از آموزش ۱۰ هزار خانواده و استعدادیابی در روستا‌ها و شهر‌ها به عنوان دیگر برنامه‌های در دست اجرا نام برد.