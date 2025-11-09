مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزار‌های اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آنها در کشور وجود ندارد، از پرداخت حقوق گمرکی ورودی معاف شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده ۱۴ با ۲۲۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۴ این طرح آمده است:

الف- متن زیر به عنوان یک بند به ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

- تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزار‌های اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب- صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی مشمول بند «الف» ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان می‌شود.

پ- کلیه دستگاه‌های اجرایی با ماهیت و ماموریت نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.

ت- سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است عملکرد اجرای این قانون را در دوره‌های شش‌ماهه به شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و کمیسیون‌های صنایع و معادن و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

لازم به ذکر است که ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مربوط به معافیت برخی اقلام و کالا‌ها از حقوق ورودی است.