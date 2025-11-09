به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات سوارکاری خوزستان با اشاره به اینکه این مسابقات به میزبانی شهر قلعه تل شهرستان باغملک برگزار شد، گفت: این مسابقات در رده سنی آزاد ویژه آقایان و بانوان در مسافت‌های ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ کیلومتر با حضور بیش از ۵۰ شرکت‌کننده برگزار و در پایان از نفرات برتر تقدیر شد.

حسین برون با بیان اینکه در مسافت ۸۰ کیلومتر این رقابت ها، احسان پور عباس با اسب آیلار و ابوالفضل عشیری با اسب ساسیانا از خط پایان عبور کردند، ادامه داد: در مسافت ۶۰ کیلومتر مجتبی روشنی با اسب غزاله mrc، امیرحسین عوض نژاد با اسب سانیا سرمست، مجتبی دیناروند با اسب ساروخ مجدمی، حبیب منصوری راد با اسب ناز آرمیتا، مهدیه ناصرپور با اسب ورید عادیات، روژان قیاسی با اسب باهره از خط پایان عبور کردند.

وی ادامه داد: همچنین در همین مسافت آلا ربیهاوی با اسب پرگل فیصل، بابک قنبری با اسب الماس زلزله، آناهیتا بهشتی با اسب قهرمان آناهیتا، محمد امین لطیفی با اسب طلا ثنا، هستی ورقی با اسب ویشکا، احمد ابراهیمی با اسب تیام، سهیلا یکتا دوست با اسب شیلل، تیانا بیگ زاده با اسب تاتیانا، صفر قیطاسی با اسب تندر علوی، ستاره رئیسی با اسب ثمینا جاموسی، مسعود نوروزی با اسب طوفان و محسن معلا با اسب سرونا معلا به خط پایان رسیدند.

رئیس هیات سوارکاری خوزستان عنوان کرد: در مسافت ۴۰ کیلومتر ابوالفضل برون با اسب سلطان، حامد حاجی مطوری با اسب تی‌جان حاجی مطوری، فاطیما کیانی با اسب سانیا سجادی، حشمت حسن زاده با اسب ساتیار سردار، عسل قاسمی با اسب پاشابیرگان، امیرحسین شاهرخی با اسب طناز میثم، رویا کاشانی زاده با اسب پاتک سردار، نیوشا بهزادی با اسب آیین بهزادی و منصور سلامات با اسب تاج سردار از خط پایان عبور کردند.

برون خاطر نشان کرد: همچنین در مسافت ۴۰ کیلومتر ملیکا مرویلی با اسب بارانا، رویا عبداللهی با اسب نازگل سردار، میلاد ناصری با اسب جورج، سعید علی نژاد با اسب سمرقند، حجت الله عباسی لرکی با اسب سالار، آرام طاهری منش با اسب مهربان طاهر، ابراهیم طاهری منش با اسب سحر کیان، حوریا خبری با اسب طوفان آراد، ابوالفضل ژاله دوست با اسب تیارام، رضا لویمی با اسب آترین گازر، محمد رضا لویمی با اسب لویی طویهی، منصور عباسی با اسب خرسان پرویزی و حسام فرهادی با اسب برقازه سردار به خط پایان رسیدند. در مسافت ۲۰ کیلومتر شایان دیناروند با اسب جلوه شایان خط پایان را عبور کرد.

بیش از ۵۰۰ باشگاه و مرکز نگهداری اسب در استان خوزستان فعالیت می‌کنند.