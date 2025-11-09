پخش زنده
در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو که در سمرقند برگزار شد، بر گسترش همکاریهای علمی و دانشگاهی ایران و روسیه تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در دیدار شمسبخش، قائممقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان با الکساندر پانکین، معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه که با حضور پاکتچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند برگزار شد، دو طرف بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاریهای علمی، پژوهشی، و فناوری میان دانشگاهها و مؤسسههای علمی دو کشور و تسهیل تبادل استاد و دانشجو تأکید کردند.
در این نشست، با اشاره به همکاری میان دانشگاههای ایران با دانشگاههای روسیه در حوزههای فنی و صنعتی، دو طرف بر استفاده از ظرفیتهای گسترده علمی و فناوری ایران و روسیه در راستای گسترش تعاملات دانشگاهی تاکید کردند.
همچنین در این دیدار، در خصوص همکاریهای مشترک در حوزههای فناوریهای نو، علوم پایه، مهندسی، فناوری فضایی، هوش مصنوعی، حملونقل، انرژی، محیطزیست، علوم زمین، اقیانوسشناسی، سلامت و پزشکی گفتوگو شد.
توسعه همکاری در زمینه آموزش زبانهای فارسی و روسی، تبادل استاد و دانشجو، و تعامل میان کرسیها و مراکز نوع دوم یونسکو، شهرهای خلاق و یادگیرنده از دیگر محورهای گفتوگو بود. شمسبخش و الکساندر پانکین در این دیدار، با تأکید بر اهمیت یادگیری دو کشور از تجربیات یکدیگر در وضع تحریم، بر ضرورت استفاده از نیروهای توانمند در مسیر توسعه علمی تأکید کردند.