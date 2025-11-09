پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری از انعقاد تفاهمنامه چهارجانبه کریدور گردشگری زاگرس مرکزی با استانهای خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ملک محمد قربانپور با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان بر حفاظت از بناهای تاریخی تأکید کرد.
وی گفت: تدوین بستههای سرمایهگذاری توسط دستگاههای اجرایی را ضرورت دارد.
قربانپور از معرفی ۱۵ همت طرح سرمایهگذاری به بانکهای عامل در سفر ریاستجمهوری، عمدتاً در حوزه نیروگاههای خورشیدی، خبر داد و افزود: سال گذشته ۵۹۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یافت.
وی افزود: با وجود محدودیتها، روند تولید، صادرات و سرمایهگذاری در استان ادامه دارد و شاخصهای اقتصادی با همکاری دستگاهها در حال بهبود است.