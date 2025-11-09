معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری از انعقاد تفاهم‌نامه چهارجانبه کریدور گردشگری زاگرس مرکزی با استان‌های خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ملک محمد قربانپور با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان بر حفاظت از بنا‌های تاریخی تأکید کرد.

وی گفت: تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی را ضرورت دارد.

قربانپور از معرفی ۱۵ همت طرح سرمایه‌گذاری به بانک‌های عامل در سفر ریاست‌جمهوری، عمدتاً در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، خبر داد و افزود: سال گذشته ۵۹۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یافت.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها، روند تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری در استان ادامه دارد و شاخص‌های اقتصادی با همکاری دستگاه‌ها در حال بهبود است.