به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: تاپایان مهر سال جاری تعداد ۳۳۲ گواهینامه بازرسی آسانسور در استان با اعتبار یک ساله صادر شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه براساس مصوبه شورای عالی استاندارد همه آسانسور‌های نصب شده در کشور مشمول مقررات استاندارد‌های اجباری است، گفت: البته این موضوع به شهرداری‌های استان برای رعایت در صدور پروانه پایان کار ابلاغ شده است.

بذری افزود: انجام بازرسی‌های آسانسور فقط توسط شرکت‌های بازرسی کننده تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه چهار شرکت بازرسی در زمینه بازرسی عملکرد آسانسور‌های نصب شده در سطح استان فعالیت می‌کنند، افزود: گواهی استاندارد آسانسور شامل گواهی اولیه و گواهی ادواری است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: گواهی اولیه استاندارد آسانسور پس از اتمام زمان نصب و راه اندازی انجام است به این ترتیب که نماینده استاندارد با حضور در ساختمان مورد نظر، سیستم آسانسور را به لحاظ عملکرد، کارایی و ایمنی بررسی کرده و کنترل می‌کند و چنانچه سیستم به لحاظ موارد ذکر شده مشکلی نداشته باشد، گواهی استاندارد برای آسانسور فوق صادر می‌شود.

بذری افزود: دریافت این گواهی نامه برای دریافت پایان کار ساختمان ضروری است و بدون این گواهی، پایان کار ساختمان صادر نمی‌شود و همچنین استفاده افراد از آسانسور ممنوع است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: گواهی استاندارد ادواری آسانسور باید به صورت سالانه انجام شود به این صورت که سیستم به لحاظ عملکرد و ایمنی به صورت سالیانه بازدید می‌شود و در صورت تائید، گواهی ادواری استاندارد آسانسور صادر می‌شود.