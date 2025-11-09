پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز گفت: تخریب ۸ خط تله زندهگیری هوبره و یک باب کوخه زنده گیری پرندگان از منطقه جوبجی تا مربچه این شهرستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایوب مددی بیان داشت: در راستای اجرای طرحهای ناامنسازی مناطق حساس از نظر شکار غیرمجاز، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رامهرمز طی سه روز عملیات گستردهای را در مناطق سطح شهرستان انجام داد.
وی افزود: این عملیات در مناطق جوبجی، جعفرصادق، دوکوهک، رستمآباد، بنه قیطاس، شهرک فجر، چای عوفی، خویسه، بیت حمید، بسیطین و مربچه انجام شده است.
مددی اظهار کرد: در جریان این پایشهای میدانی، مجموعاً یک باب کوخه و ۸ خط تله زندهگیری هوبره با طولی بیش از هزار و ۵۰۰ متر شناسایی و تخریب شد، همچنین در عملیات نجات، یک قطعه پرنده هوبره از دامهای نصبشده توسط شکارچیان غیرمجاز رهاسازی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز میگوید: این اقدامات در چارچوب مبارزه با شکار غیرمجاز و حفاظت از گونههای در معرض خطر زیستبومی انجام میشود. هوبره یکی از گونههای با ارزش زیستمحیطی و تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست است و نصب تله برای زندهگیری یا شکار آن، جرمی عمدی و علیه امنیت محیطزیستی محسوب میشود.
وی تأکید کرد: یگانهای حفاظتی با حمایت نیروهای انتظامی و ماموران بسیج، بهصورت مستمر و در قالب طرحهای امنیتی دورهای، فعالیتهای نظارتی خود را در مناطق حساس ادامه خواهند داد و با قاطعیت با هرگونه تخلف زیستمحیطی برخورد خواهد شد.