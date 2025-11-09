به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در دیدار بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی با معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکمنستان که در شهر عشق‌آباد برگزار شد، دو طرف بر گسترش همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با محوریت اشتراکات تاریخی و قومی تأکید کردند.

نوری در این نشست با اشاره به بند دهم تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان دو کشور در حوزه گردشگری گفت: تکیه ما بر فصل مشترک فرهنگ‌هاست. ریشه‌های فرهنگی مشترک، بستر مناسبی برای توسعه تعاملات پایدار، سرمایه‌گذاری گردشگری و تقویت روابط مردمی میان ایران و ترکمنستان فراهم می‌کند.

وی ضمن اشاره به مرز ۳۰۱ کیلومتری خراسان شمالی با ترکمنستان، ظرفیت‌های بی‌بدیل تاریخی و فرهنگی استان را از مهم‌ترین مزیت‌های توسعه همکاری‌های منطقه‌ای دانست و افزود: شهر چهارهزار ساله بلقیس اسفراین، صنایع‌دستی ارزشمندی همچون فرش دوروی دویدخ و گلیم سفره کردی بجنورد، و نیز پیشینه مشترک در حوزه اسب‌داری، زمینه‌هایی هستند که می‌توانند محور رویداد‌های فرهنگی مشترک قرار گیرند.

استاندار خراسان شمالی از آمادگی استان برای میزبانی رویداد‌های فرهنگی و نمایشگاه‌های مشترک با رویکرد فرهنگی و اقتصادی در هر دو کشور خبر داد و پیشنهاد کرد نمایشگاهی با مشارکت بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ترکمنستان برگزار شود.

در این نشست، روسای بخش‌های گردشگری و بین‌الملل وزارت فرهنگ و گردشگری ترکمنستان نیز حضور داشتند و بر استمرار تبادل تجربیات، برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی و تقویت همکاری‌های بخش خصوصی در صنعت گردشگری تأکید کردند.