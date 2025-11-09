ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی استان واسط عراق با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی و هنری استان‌ها و گسترش ارتباطات میان ایران و عراق در شهر کوت برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام گفت : حضور پررنگ صنعتگران ایلامی در نمایشگاه تخصصی استان واسط عراق ، گامی در مسیر گسترش همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی دو کشور بوده و به‌منزله تقویت پیوند‌های فرهنگی و اقتصادی میان دو ملت هم‌مرز است.

فرزاد شریفی افزود :صنعتگران ایلامی در این رویداد بین‌المللی ، با عرضه آثار متنوعی از جمله گلیم، جاجیم، معرق، منبت، زیورآلات سنتی، محصولات چرمی و البسه محلی، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند که با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان عراقی روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی مشترک میان استان ایلام و استان واسط عراق گفت : اشتراکات قومی، زبانی و فرهنگی، زمینه بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های صنایع‌دستی، گردشگری و تجارت فراهم کرده است و نمایشگاه‌هایی از این دست می‌تواند بستر تعاملات پایدار میان فعالان دو سوی مرز را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام تأکید کرد: این اداره‌ کل در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، تلاش کرده است تا مسیر صادرات محصولات صنایع‌دستی استان ایلام را تسهیل و زمینه ورود به بازار‌های منطقه‌ای را فراهم کند.

فرزاد شریفی گفت: ادامه حضور در چنین نمایشگاه‌هایی نه‌ تنها به معرفی ظرفیت‌های تولیدی و هنری استان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای جایگاه فرهنگی ایلام در سطح بین‌المللی و ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان بومی خواهد داشت.