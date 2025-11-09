هوای کلانشهر مشهد امروز، ۱۸ آبان برای دومین روز متوالی آلوده و ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: هوای مشهد در پاییز امسال بیست و هفت روز ناسالم بود ، برای چند روز کوتاه سالم شد و دوباره با افزایش صعودی آلاینده‌های فسیلی ناسالم شد به طوریکه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۱ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۲۰ نیز گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای منطقه «نخریسی» مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد و هوای ۱۷ منطقه دیگر این شهر در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است، اضافه کرد: کیفیت هوا در پنج منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا هم در شرایط «سالم» قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اضافه کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت خروج از منزل توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محمودی افزود: انتظار است شهروندان مشهدی همچنین با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفاء کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.