دستگیری عوامل کشتار غیرمجاز الاغ در یکی از روستاهای اطراف قزوین
عوامل کشتار غیرمجاز الاغ در یکی از روستاهای اطراف قزوین با همکاری کارشناسان دامپزشکی و نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، جلوخانی، مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، شب گذشته در یک رستوران متروکه واقع در جاده قزوین–رشت، پدر و پسر در حال ذبح غیرمجاز حیوان بودند که با حضور بهموقع مأموران دامپزشکی شهرستان قزوین و نیروهای فراجا، در محل دستگیر شدند.
وی افزود: در حال حاضر دو نفر شامل پدر و یکی از پسران بازداشت شدهاند و پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلف آنان در حال تنظیم است.
جلوخانی با تأکید بر اهمیت نظارت بر سلامت گوشت مصرفی شهروندان گفت: مردم باید هنگام خرید گوشت قرمز، به برچسب دامپزشکی درجشده روی لاشه توجه کنند. این لیبل شامل اطلاعات مهمی از جمله محل کشتارگاه، زمان کشتار، تاریخ تولید و انقضا، و جنسیت دام است که تضمینکننده سلامت و اصالت گوشت است.
وی هشدار داد: تهیه گوشت از مراکز غیرمجاز و خارج از نظارت دامپزشکی میتواند زمینهساز تقلب و تهدید سلامت عمومی باشد.