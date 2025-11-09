به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به‌دنبال گزارش‌های مردمی مبنی بر زنده‌گیری و نگهداری غیرقانونی پرندگان وحشی در شهرستان بوکان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره با اخذ مجوز دادستانی و همکاری نیروی انتظامی، تعداد ۱۲قطعه کبک زنده ۱۳عدد قفس چوبی و سایر ادوات مرتبط با صید غیرمجاز را از منزل متخلف کشف و ضبط کردند.

آوات بازیار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان اظهار داشت: پس از اخذ مجوز قضایی و ورود به محل، ضمن توقیف ادوات صید و پرندگان زنده، صورت‌جلسه قانونی تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

بازیار در پایان خاطرنشان کرد: پس از اطمینان از سلامت کبک‌های کشف‌شده، این پرندگان در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهند شد.