با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی قطعه یک باند دوم جاده دهدشت- خیرآباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کمسیون عمران مجلس و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی عملیات اجرایی قطعه یک باند دوم جاده دهدشت- خیرآباد آغاز شد.
استاندار در آئین کلنگ زنی این طرح راهسازی گفت: مرحله اول قطعه دوم دهدشت خیرآباد به مبلغ، هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان و طرح تقاطعهای سوق-دهدشت و دهدشت-بهبهان هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان وارد مرحله اجرایی شد.
یداله رحمانی یا بیان اینکه قطعه سوم جاده دهدشت_ خیرآباد به طول ۱۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان، کلنگزنی شد افزود: در مجموع چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طرح راهسازی در شهرستان کهگیلویه طبق قرارداد کلنگزنی شد.
وی مبلغ اجرای این طرحهای راهسازی را شش هزار میلیارد تومان بیان کرد و افزود: در آینده نزدیک نیز قطعه اول جاده اتصال کهگیلویه و بویراحمد به بزرگراه اصفهان - شیراز با اعتباری بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به طول ۱۰ کیلومتر وارد مرحله اجرایی میشود.
استاندار با بیان اینکه جاده های خیرآباد به دهدشت، و پاتاوه به دهدشت مرکز استان را به بنادر جنوبی متصل میکند و یکی از راههای مواصلاتی مرکز به جنوب کشور است افزود: این قطعه دارای ۵۶ دستگاه پل و حدود ۶۱۷ هزار متر مکعب خاک ریزی ۴۴۳ هزار متر مکعب خاک برداری می شود.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی هم در این آئین گلنگ زنی گفت: قطعه نخست طرح کلنگزنی و تعیین تکلیف شده و پیمانکار آن نیز مشخص است و بخشهایی از این طرح راهسازی نیز به نیروهای توانمند بومی واگذار شده است.
حجت الاسلام موحد از پیگیری برای ارتقاء جادههای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: بر اساس نامههای ابلاغی از وزارت راه شهرسازی و پیگیریهای انجامشده عملیات مسیر هدشت_چرام_قلعه رییسی_دیشموک_خوزستان در دستور کار قرار گرفته است که امید است با همکاری وزارتخانههای ذیربط شاهد اجرا شدن این طرحها باشیم.
موحد با اشاره به طرحهای زیرگذر و روگذر جاده سوق- دهدشت و مسیر دهدشت به بهبهان اشاره کرد و ادامه داد: به گفته مسئولان استانی در آیندهای نزدیک قطعه اول اتصال استان به آزادراه با اعتباری بالغ بر هزار و هشتصد میلیارد تومان وارد مرحله اجرایی میشود.