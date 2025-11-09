سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اصفهان با رقابت ۴۶۰ نخبه قرآنی به پایان رسید.

سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر اجرایی سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور در آیین اختتامیه این دوره در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت: این جشنواره با گرامیداشت شهید محمدمهدی تهرانچی، شهید راه قرآن و علم و باهدف ترویج معارف نورانی قرآن کریم و شناسایی استعداد‌های قرآنی برگزار و میزبان ۴۶۰ نخبه قرآنی از سراسر کشور بود.

علیرضا زارع شهرآبادی ادامه داد: در این مراسم، برگزیدگان هفت بخش اصلی جشنواره شامل بخش‌های آوایی، معارفی، هنری، پژوهشی، ادبی، فناوری و نوآفرینی قرآنی معرفی و تجلیل شدند.

وی افزود: در این دوره بیش از سه و نیم میلیون دانشجو از هشت دستگاه آموزش عالی کشور امکان حضور داشتند و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در مراحل مختلف شرکت کردند که این نشان از گستردگی و عمق باور قرآنی در بدنه آموزش عالی کشور دارد.

دبیر اجرایی این دوره از جشنواره گفت: بخش معارفی جشنواره در ۸ رشته برگزار شد و ۱۹۰ نفر از نخبگان دانشگاهی در ۲۹ استان کشور رقابت کردند که در نهایت ۴۷ نفر برگزیده شدند، در بخش هنری نیز ۳۸۳ اثر به دبیرخانه اصفهان ارسال و ۶۱ اثر رتبه برتر کسب کرد.

وی ادامه داد: بخش آوایی این جشنواره نیز در ۱۰ رشته شامل حفظ، قرائت، دعاخوانی، مداحی، اذان و تواشیح با حضور برترین‌های کشور برگزار و برگزیدگان نهایی در مراسم اختتامیه معرفی شدند.

علیرضا زارع شهرآبادی گفت: با وجود سیاست اولیه برای انتخاب محدودتر برگزیدگان، با هدف شناسایی استعداد‌های دانشجویی، تعداد برگزیدگان به ۱۰۸ نفر افزایش یافت.

وی افزود: استعداد‌های قرآنی شناسایی‌شده نیازمند حمایت و ارتباط مستمر با مجموعه‌های علمی و فرهنگی هستند تا بتوانیم دانشگاهی بسازیم که در مدار قرآن، علم و انسانیت حرکت کند.