مدت تعطیلی دستگاهها، سازمانها و وزارتخانههای دولت فدرال آمریکا و قطع حقوق همه کارکنان دولت این کشور به رقم تاریخی ۴۰ روز رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ اختلاف اصلی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا درباره تایم بودجه نظام بهداشت و درمان و بیمه درمانی دهها میلیون آمریکایی همچنان حل نشده باقی مانده است.
یامیچه آلسیندور خبرنگار تلویزیون انبیسی آمریکا در این باره اینگونه گزارش داد: هنوز مشخص نیست که چه چیزی واقعا این بن بست را در واشنگتن خواهد شکست. هیچ نشانهای از نزدیک شدن دموکراتها و جمهوریخواهان به توافق دیده نمیشود. ترامپ در فضای مجازی اعلام کرد که سناتورها تا زمانی که به توافق نرسیدهاند نباید واشنگتن را ترک کنند اما کمی بعد خودش عرض جمعه شهر را ترک کرد تا آخر هفته را در باشگاه تفریحی اش در فلوریدا بگذراند.
در روز تعطیلی شنبه هم سنای آمریکا در این باره تشکیل جلسه داد اما همه جلسه ۵ ساعته سنا، به سخنرانیها و سرزنش متقابل نمایندگان دو حزب گذشت و فرصتی برای پانزدهمین رای گیری باقی نماند.
چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا در این جلسه گفت: مردم مدت زیادی است که بدون پول ماندهاند و پرداخت نکردن حقوق آنها حتی به مدت یکروز دیگر، به سادگی برای شان قابل تحمل نیست. این دولت به طرز وحشیانهای بی رحم است و از هرکسی به عنوان گروگان استفاده میکند.
جان تون رهبر اکثریت جمهوریخواه در سنای آمریکا هم اینگونه گفت: دموکراتها این بن بست را ایجاد کردهاند و حالا میخواهند جمهوریخواهان را به خاطر این آشفتگیها سرزنش کنند. تنها راه آنها این است که صرفا در چارچوبی که ما می گویید، دنبال راه حل باشند.