مدیر انتشارات کتابک گفت: کتاب ریحانه سادات به خط بریل برای نابینایان منتشر خواهد شد، این اثر به زندگی ریحانه سادات ساداتی ازمکی که بر اثر حمله رژیم صهونیستی به شهادت رسید، پرداخته است.

مدیر انتشارات کتابک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: ما در مجموعه قهرمان به معرفی شخصیت‌های قهرمان برای نوجوانان پرداخته‌ایم که جلد بیست و هفتم از این مجموعه به زندگی خانم ریحانه سادات ازمکی دختر ۱۴ ساله‌ای که به دست رژیم غاصب به شهادت رسید، پرداخته است.

سعید قاسمی افزود: ریحانه سادات در زندگی روزمره‌اش نیز نشان داده بود که شهادتش او را قهرمان نکرد، بلکه این زندگی آگاهانه، تیزهوشی، کمک به دیگران و روحیه‌ی بلندش بود که در نهایت در قالب شهادت به اوج رسید. به باور من، شهادت پاداش نهایی چنین روح بزرگی است.

وی گفت: این کتاب به قلم خانم ناهید رحیمی است و سرفصل‌های کتاب «ریحانه» با هدف آشنایی نوجوانان با الگویی از جنس خودشان نوشته شده است؛ الگویی که نشان می‌دهد در همین سنین نوجوانی هم می‌توان عمیق بود، مهربان بود و انسانی متفاوت شد.

مدیر انتشارات کتابک افزود: خوانندگان نوجوان با خواندن این کتاب درمی‌یابند که زندگی زیبا پرزرق‌وبرق نیست؛ بلکه می‌شود در سادگی و صداقت هم به بلندای قهرمانی رسید و هدف از نگارش این مجموعه نیز همین است.

سعید قاسمی گفت: ریحانه نمونه دختری است که در سایه تربیتی درست و با تکیه بر فهم و مطالعه، توانست دل از تجملات دنیا برکند و به معنای واقعی به انسان بودن نزدیک شود. این کتاب تلاشی است برای گفت‌وگویی دوستانه با نوجوانان تا به آنها نشان دهد که می‌شود از دل سادگی، قهرمانی ساخت.

ریحانه سادات ازمکی در شامکاه ۲۳ خرداد همراه تمام اعضای خانواده اش به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.