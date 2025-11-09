به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید سعید شاهرخی در دیدار با هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مجموعه آبفای کشور با استان بر ضرورت تداوم این روند و حمایت ویژه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آبفای استان تأکید کرد.

استاندار لرستان:افزود:با عملکرد مطلوب مدیران آبفا در استان و تخصیص مناسب اعتبارات، زمینه ی جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی فراهم شده است.

وی بیان کرد:حرکت قابل توجه ای در زمینه ی اجرای تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال و تأمین منابع احرا شده که این روند نشان‌دهنده نگاه تخصصی و برنامه‌محور مجموعه تحت مدیریت آبفا کشور است.

استاندار لرستان با بیان اینکه مدیران آبفای استان پیشرو و فعال هستند، گفت: استان در جذب و تخصیص منابع مالی، تأمین اعتبار و خرید اوراق رتبه ی ممتازی در کشور دارد و تاکنون بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی تملک دارایی‌ها از طریق خرید اوراق تأمین شده است.

شاهرخی بیان کرد: دو هزار و هفتصد میلیارد تومان اوراق برای طرح های عمرانی خریداری شده که تاکنون ۶۷ درصد آن تخصیص یافته، در حالی که میانگین کشور حدود ۲۴.۵ درصد است.

استاندار لرستان گفت:با پیگیری‌های انجام شده اعتبار بخشی از طرح ها به‌طور کامل در حساب دستگاه‌ها واریز شده که نشان از همدلی، پیگیری و نگاه کارشناسی مجموعه است.

شاهرخی افزود:رصد میدانی طرحها و توجه ی ویژه‌ به لرستان قابل تقدیر است و انتظار داریم حمایت‌های مجموعه آبفای کشور تداوم یابد تا بتوانیم با سرعت بیشتری بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی در حوزه‌ی آب و فاضلاب را جبران کنیم.