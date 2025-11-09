مسابقات منطقه چهار کشور؛
درخشش بانوان خردسال و نونهال تکواندو کهگیلویه و بویراحمد
بانوان خردسال و نونهال تکواندوکار کهگیلویه و بویراحمد در رقابتهای قهرمانی کشور منطقه چهار با کسب چندین مدال رنگارنگ و عنوان ارزشمند «تیم اخلاق» خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسابقات قهرمانی کشور منطقه چهار بانوان در ردههای سنی خردسالان و نونهالان، در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان جم در استان بوشهر برگزار شد و تیمهای اعزامی استان کهگیلویه و بویراحمد با ارائه عملکردی قابل تقدیر، موفق به کسب عناوین متعدد انفرادی و کاپ اخلاق تیمی شدند.
ترکیب تیمهای اعزامی بانوان
در این رقابتها، تیم خردسالان با ۱۰ تکواندوکار به سرپرستی سهیلا راشدی و سرمربیگری فاطمه پرند و تیم نونهالان با ۹ تکواندوکار به سرپرستی زهره حسینپور و سرمربیگری مهرناز کیانی نماینده استان بودند.
نتایج و مدالآوران
رده خردسالان بانوان:
باران اکوانیان – وزن دوم، مدال برنز
انیسا جلوهگر – وزن سوم، مدال طلا و عنوان فنیترین بازیکن مسابقات
کوثر حاجتی – وزن پنجم، مدال نقره
درسا غلامپور – وزن هشتم، مدال برنز
شادیا رحیمیان – وزن نهم، مدال برنز
سنار داودی – وزن دهم، مدال برنز
رده نونهالان بانوان:
صوفیا قرقانی – وزن چهارم، مدال طلا
ثنا علینژاد – وزن پنجم، مدال برنز
ارمیتا پورخرم – وزن هفتم، مدال طلا
حنانه عوضزاده – وزن نهم, مدال برنز
شیدا خلیلی – وزن دهم, مدال برنز
کسب عنوان ارزشمند تیم اخلاق
در پایان رقابتها، تیم نونهالان بانوان استان کهگیلویه و بویراحمد با رأی هیئت داوران و کمیته برگزاری مسابقات، شایسته دریافت کاپ ارزشمند “تیم اخلاق” شناخته شد؛ عنوانی که بیانگر روحیه والای جوانمردی، ادب ورزشی، انضباط تیمی و منش پهلوانی تکواندوکاران دختر استان است.
چهار داور توانمند بانوی استان نیز جهت قضاوت در این دوره از مسابقات دعوت شدند:
نرگس امیرمحمدی، سیده لیلا موسویاصل، سیده لیلا عبداللهپور و سحر خلیفهای.
علی اشرف قنبری ،سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون تکواندو گفت:«دختران خردسال و نونهال استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود سطح بالای رقابتها، با اعتماد به نفس و روحیه قهرمانی مبارزه کردند. افتخار میکنیم که اخلاقمداری و احترام، مهمترین دستاورد آنها بود.»
وی افزود: «کسب کاپ اخلاق برای رده نونهال این استان دستاوردی بسیار ارزشمند است و نشان میدهد اهداف فنی در کنار تربیت شخصیتی و فرهنگی بهدرستی دنبال شده است.»
تیمهای شرکتکننده: کیش، هرمزگان، خوزستان، فارس، بوشهر و کرمان،کهکیلویه و بویراحمد و کیش
در پایان لیلا موسوی اصل از حمایت های سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان به جهت توجه به تکواندو تشکر کرد.