بانوان خردسال و نونهال تکواندوکار کهگیلویه و بویراحمد در رقابت‌های قهرمانی کشور منطقه چهار با کسب چندین مدال رنگارنگ و عنوان ارزشمند «تیم اخلاق» خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسابقات قهرمانی کشور منطقه چهار بانوان در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان، در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان جم در استان بوشهر برگزار شد و تیم‌های اعزامی استان کهگیلویه و بویراحمد با ارائه عملکردی قابل تقدیر، موفق به کسب عناوین متعدد انفرادی و کاپ اخلاق تیمی شدند.

ترکیب تیم‌های اعزامی بانوان

در این رقابت‌ها، تیم خردسالان با ۱۰ تکواندوکار به سرپرستی سهیلا راشدی و سرمربیگری فاطمه پرند و تیم نونهالان با ۹ تکواندوکار به سرپرستی زهره حسین‌پور و سرمربیگری مهرناز کیانی نماینده استان بودند.

نتایج و مدال‌آوران

رده خردسالان بانوان:

باران اکوانیان – وزن دوم، مدال برنز

انیسا جلوه‌گر – وزن سوم، مدال طلا و عنوان فنی‌ترین بازیکن مسابقات

کوثر حاجتی – وزن پنجم، مدال نقره

درسا غلامپور – وزن هشتم، مدال برنز

شادیا رحیمیان – وزن نهم، مدال برنز

سنار داودی – وزن دهم، مدال برنز

رده نونهالان بانوان:

صوفیا قرقانی – وزن چهارم، مدال طلا

ثنا علی‌نژاد – وزن پنجم، مدال برنز

ارمیتا پورخرم – وزن هفتم، مدال طلا

حنانه عوض‌زاده – وزن نهم, مدال برنز

شیدا خلیلی – وزن دهم, مدال برنز

کسب عنوان ارزشمند تیم اخلاق

در پایان رقابت‌ها، تیم نونهالان بانوان استان کهگیلویه و بویراحمد با رأی هیئت داوران و کمیته برگزاری مسابقات، شایسته دریافت کاپ ارزشمند “تیم اخلاق” شناخته شد؛ عنوانی که بیانگر روحیه والای جوانمردی، ادب ورزشی، انضباط تیمی و منش پهلوانی تکواندوکاران دختر استان است.

چهار داور توانمند بانوی استان نیز جهت قضاوت در این دوره از مسابقات دعوت شدند:

نرگس امیرمحمدی، سیده لیلا موسوی‌اصل، سیده لیلا عبدالله‌پور و سحر خلیفه‌ای.

علی اشرف قنبری ،سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون تکواندو گفت:«دختران خردسال و نونهال استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود سطح بالای رقابت‌ها، با اعتماد به نفس و روحیه قهرمانی مبارزه کردند. افتخار می‌کنیم که اخلاق‌مداری و احترام، مهم‌ترین دستاورد آن‌ها بود.»

وی افزود: «کسب کاپ اخلاق برای رده نونهال این استان دستاوردی بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد اهداف فنی در کنار تربیت شخصیتی و فرهنگی به‌درستی دنبال شده است.»

تیم‌های شرکت‌کننده: کیش، هرمزگان، خوزستان، فارس، بوشهر و کرمان،کهکیلویه و بویراحمد و کیش