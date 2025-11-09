پخش زنده
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه: از مجموع ۲۶ هزار و ۳۰۷ فرصت شغلی تعهد شده برای امسال ، تاکنون ۱۳ هزار و ۳۵۶ مورد توسط دستگاههای اجرایی استان در سامانه ملی رصد ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شهرام زارعی گفت: از این تعداد، یکهزار و ۸۷۱ فرصت شغلی مربوط به فارغالتحصیلان دانشگاهی است که بیش از ۴۰ درصد از جمعیت بیکار استان را تشکیل میدهند.
وی افزود: ثبت اطلاعات اشتغال دستگاههای اجرایی در سامانه ملی رصد از مردادماه امسال آغاز شده و روند ثبت دادهها با جدیت در حال پیگیری است.
به گفته زارعی، تاکنون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان با ثبت ۶۷۰ فرصت شغلی و تحقق ۱۶۸ درصدی تعهد اشتغالی در میان دستگاههای اجرایی، و همچنین شهرستان کنگاور با ثبت ۷۳۶ فرصت شغلی و تحقق ۶۴ درصدی تعهدات، بالاترین میزان عملکرد را در سطح استان داشتهاند.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه گفت: سال گذشته ۳۱ هزار و ۴۹۰ فرصت شغلی پایدار توسط ۲۸ دستگاه اجرایی استان ایجاد شد و امسال نیز با وجود تعهد ایجاد ۲۶ هزار و ۶۴۷ فرصت شغلی، تاکنون نیمی از این برنامه محقق شده است.