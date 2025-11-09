به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران از ۱۹ تا ۲۱ آبان -دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری نخستین کمپ سینمای مستند ایران را به میزبانی شهرستان بابل و با برپایی برنامه‌های مختلف و تور ویژه مستندسازانی از سراسر کشور برگزار می‌کند.

عضو انجمن صنفی سینمای مستند ایران اظهار کرد: این استان مستندسازان شاخص و برجسته‌ای دارد و همواره آثار کارگردانان مازندرانی در رویدادهای مختلف سینمای مستند مورد توجه قرار می‌گیرد. در عین حال نیز مازندران ظرفیت بالایی برای تولید مستندهایی با موضوع‌های مختلف دارد که تلاش می‌شود در این رویداد بخشی از این ظرفیت‌ها به مستندسازانی از سراسر کشور معرفی شود.

مهدی قربان‌پور اظهار کرد: با همراهی انجمن صنفی سینمای مستند ایران و برخی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی تصمیم گرفته شد همزمان با هفته مازندران نخستین کمپ سینمای مستند ایران در مازندران و به میزبانی بابل در منطقه جنگلی بزچفت برگزار شود تا بخشی از ظرفیت‌های شاخص و برجسته این استان را به مستندسازان ایران بشناسانیم.

وی افزود: در این کمپ سه روزه علاوه بر گردهمایی و تبادل نظر مستندسازان درباره موضوع‌های تخصصی حوزه سینمای مستند، قرار است بازدیدهایی نیز از بعضی زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی استان از جمله بندر و منطقه آزاد تجاری امیرآباد انجام شود.

این مستندساز مطرح مازندرانی خاطرنشان کرد: این رویداد در واقع یک گردهمایی هنری است که تلاش می‌شود در آن گفتمان میان انسان، طبیعت و تصویر ایجاد شود و در عین حال ظرفیت‌های گوناگون مستندسازی مازندران مورد توجه باشد.