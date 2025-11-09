فردی که با همدستی ۲ نفر، یک شهروندان سمنانی را به قتل رسانده بود، کمتر از ۸ ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از محله‌های شهر سمنان، بلافاصله گشت کلانتری ۱۱ شهدا سمنان و کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

سردار سیدموسی حسینی افزود: سرانجام کارآگاهان کمتر از ۸ ساعت، با شناسایی هویت قاتل، وی را طی عملیات غافلگیرانه در شهرستان دامغان دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات فنی ماموران به قتل با انگیزه اختلافات شخصی و ملکی همراه با همدستی ۲ نفر دیگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سایر متهمان و کشف خودرو و اموال مسروقه متعلق به مقتول، از آنان خبر داد و گفت: پرونده در این رابطه تکمیل شد و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.