به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدهادی سبحانیان رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه مربوط به معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار را ابلاغ کرد.

بر اساس مفاد این بخشنامه، سپرده‌گذاری کالا نزد انبار‌های مورد تایید بورس و واگذاری گواهی صادره در بورس کالا، به منزله فروش کالای سپرده شده نزد انبار توسط مالک اولیه کالا می‌باشد و به عنوان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و به تبع آن شمول نرخ صفر مالیاتی برای مالک اولیه کالا تلقی نمی‌شود. بدیهی است مابقی معاملات میانی بین خریداران گواهی سپرده کالایی در بورس (به استثنای خرید نهایی اوراق که با ارایه گواهی، کالا را از انبار تحویل می‌گیرد «در زمان دریافت کالا»)، خرید و فروش اوراق بهادار محسوب شده و مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه گواهی سپرده کالایی موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است، تا زمانی که مالک اولیه کالا، مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار نکند، به دلیل اینکه فروش و درآمدی محقق نشده است، عملا مشمول مالیات نمی‌باشد. لیکن هر زمان که مالک اولیه کالا مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار کند، به منزله فروش (عرضه) کالا محسوب می‌شود و در صورت احراز کسب درآمد، به تبع آن مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

طبق این بخشنامه، بهره‌مندی از مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر بخشودگی (شمول نرخ صفر) مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا‌هایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد نیز با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.