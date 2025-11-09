پخش زنده
مهر و موم ۶ میوه فروش متخلف در بهارستان پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از شکایات شهروندان از واحدهای صنفی گرانفروش میوه و صیفی جات در شهر بهارستان خبرداد و گفت: به علت نارضایتی شهروندان از بالاتر بودن قیمت میوه در شهر بهارستان در مقایسه با اصفهان پس از نظارت میدانی با حضور ضابطان تخلف گرانفروشی در تعدادی از این صنوف محرز و با دستور رئیس شعبه سیار تعزیرات دستور مهر و موم ۶ واحد متخلف صادر و اجرا شد.
علی اکبر مختاری افزود: شهروندان بهارستان خواستار نظارت و بازرسی مداوم از صنوف شهر بهارستان هستند.