به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از شکایات شهروندان از واحد‌های صنفی گرانفروش میوه و صیفی جات در شهر بهارستان خبرداد و گفت: به علت نارضایتی شهروندان از بالاتر بودن قیمت میوه در شهر بهارستان در مقایسه با اصفهان پس از نظارت میدانی با حضور ضابطان تخلف گرانفروشی در تعدادی از این صنوف محرز و با دستور رئیس شعبه سیار تعزیرات دستور مهر و موم ۶ واحد متخلف صادر و اجرا شد.

علی اکبر مختاری افزود: شهروندان بهارستان خواستار نظارت و بازرسی مداوم از صنوف شهر بهارستان هستند.