به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی با اشاره به دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و معاونان وی به همراه مظلومی نماینده مردم آغاجاری در مجلس شورای اسلامی گفت: تسریع در جذب اعتبارات حوزه ورزش و جوانان از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفتی فعال در منطقه ضرورت دارد.

وی سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی تکمیل استخر شنا در آغاجاری را از دیگر موارد مورد بررسی و پیگیری عنوان کرد و افزود: تعیین پیمانکار جهت اجرای عملیات دیوارکشی و محوطه سازی استخر باید انجام شود.

مشایخی با تاکید بر تسریع در انتقال و نصب سوله سالن چند منظوره شهر جولکی، اظهار داشت: مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان پس از بررسی، نسبت به برنامه ریزی‌ها و صدور دستورات لازم در این زمینه اقدام کرد.