درخشش و معرفی نخبگان ایرانی در المپیاد‌های جهانی در «مثبت آموزش» از شبکه آموزش و مروری بر سینمای دهه شصت با پخش «آن سفر کرده» از شبکه نمایش دنبال می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه امروز «مثبت آموزش» به بررسی موفقیت‌های علمی جوانان ایرانی در المپیاد‌های جهانی و معرفی هنرستان نمونه شهید امامی اختصاص دارد.

برنامه «مثبت آموزش» روز یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۸ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

در این قسمت، زهرا حاجی‌علی و سجاد زین‌العابدین میزبان ابوالفضل اسدی (رئیس کمیته فارغ‌التحصیلان باشگاه دانش‌پژوهان جوان و رئیس المپیاد ترکیبیات ایران) و احمد اکبری (مدیر هنرستان نمونه شهید امامی منطقه ۱۷) هستند.

این برنامه با موضوع «المپیاد ترکیبیات؛ بزرگ‌ترین المپیاد ایرانی در بین المپیاد‌های علمی جهانی» ضمن معرفی استعداد‌های برتر کشور، به بررسی نقش پژوهش و خلاقیت در موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان می‌پردازد.

مروری بر سینمای دهه شصت با پخش «آن سفر کرده»

فیلم «آن سفر کرده» محصول ۱۳۶۳ در قالب مجموعه فیلم‌های خاطره‌انگیز کارگردان‌های ایرانی از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با داستانی تأثیرگذار، به ارزش‌های اخلاقی و باور‌های عمیق انسانی می‌پردازد.

فیلم «آن سفر کرده» که توسط احمد نیک آذر کارگردانی شده، یکشنبه ۱۸ آبان ماه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان «آن سفر کرده» آمده است: رحمان که با پدر پیر، باباحمزه، در روستا زندگی می‌کند دو فرزند دارد: سیف الله و حجت. حجت به شهر مهاجرت کرده و در کارخانه‌ای مشغول کار است.

رحمان که در گاوداری ارباب ده کار می‌کرده به توصیه پدرش در زمین زراعی مشغول کشت و کار می‌شود...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان حسین کسبیان، فردوس کاویانی، محمدتقی کهنمویی، سیاوش طهمورث، احمد عباسقلی، محسن صادقی و بهرام علیان را نام برد.