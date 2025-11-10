پخش زنده
امروز: -
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز دوشنبه نوزدهم آبان ۱۴۰۴، نوزدهم جمادی الاول ۱۴۴۷ و دهم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۱ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۰ دقیقه است.
اذان صبح فردا سه شنبه بیستم آبان ساعت ۵ و ۱۸ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۳۹ دقیقه ثبت شده است.