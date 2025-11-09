در مراسم پایانی سومین دوره «جایزه ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی» نشان ویژه جشنواره به استاد فرهاد فخرالدینی، آهنگساز، رهبر ارکستر و از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایران، اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از دیگر بخش‌های این برنامه که روز چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود، می‌توان به اجرای کیوان ساکت، نوازنده پیشکسوت تار و سه‌تار، اجرای ارکستر ساز‌های ایرانی خالقی به رهبری محمدرضا عزیزی، و نیز چند سخنرانی از استادان و صاحب‌نظران موسیقی اشاره کرد.

هیئت داوران در بخش آهنگسازی متشکل از کیوان ساکت، علی‌اکبر قربانی، محمدرضا فیاض، محمدرضا تفضلی و پویا سرایی، و در بخش پژوهش شامل بابک خضرایی، سیدحسین میثمی و میرعلیرضا میرعلی‌نقی است.

با پایان یافتن جلسات داوری جشنواره، مراسم اختتامیه این رویداد روز چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۰ در تالار رودکی، با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی و علاقه‌مندان برگزار می‌شود.