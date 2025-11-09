پخش زنده
یکی از چاههای غیرمجاز منطقه قبرکیخا پر و مسدود اعلام شد.
مدیر منابع آب شهرستان سمیرم گفت: با دستور دادستان شهرستان سمیرم، یکی از چاههای غیرمجاز و پرتنش در قلعه اسلامآباد منطقه قبرکیخای این شهرستان با هدف صیانت از منابع حیاتی آب زیرزمینی بهصورت کامل پر و بی بهره شد.
روح اله اکبری افزود: این چاه که با برداشت غیرمجاز حدود ۵ لیتر در ثانیه فعالیت میکرد تهدیدی برای سفرههای آب زیرزمینی و حقوق بهرهبرداران مجاز در منطقه محسوب میشد.
وی افزود: عملیات پر کردن این چاه غیرمجاز با استفاده از مصالح استاندارد شامل شن، ماسه و سیمان و زیر نظارت کارشناسان منابع آب شهرستان انجام شد.