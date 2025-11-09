به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، گفت: در روزی که سایر بوکسور‌های تیم ملی ایران از رقابت‌ها کنار رفتند، دانیال شه‌بخش با نمایشی قدرتمند موفق شد شادی را به اردوی تیم ملی ایران بازگرداند و مدال برنز خود را قطعی کند.

ادهم کرد زابلی افزود: این ورزشکار سیستان و بلوچستانی که در رقابت‌های قبلی به تیم ملی دعوت نشده بود، با حضور در این مسابقات نشان داد قدرت نخست بوکس ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم است.

وی ادامه داد: شه‌بخش در مبارزه نخست خود برابر پیسپک تیمورویچ تکتنوف از کشور قرقیزستان به میدان رفت و با اقتدار کامل، نتیجه را پنج بر صفر به سود خود رقم زد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: در وزن ۶۰ کیلوگرم، نمایندگانی از کشور‌های آذربایجان، اوگاندا، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، لیبی و عربستان به رقابت پرداختند.

برای اولین بار در تاریخ ورزش سیستان و بلوچستان سه ورزشکار پرافتخار استان به نام‌های دانیال شه بخش در رشته بوکس، علی امیریان در رشته دوومیدانی، الله بخش پلنگی در رشته شتردوانی در مسابقات کشور‌های اسلامی ریاض عربستان حضور پیدا کردند.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ۱۹ رشته ورزشی از تاریخ ۱۶ تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ به میزبانی عربستان سعودی در شهر ریاض برگزار خواهد شد.