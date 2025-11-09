­مدیرکل ثبت حریم آثار و حفظ و احیاء، میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی به برخی سوء تعبیر‌ها درباره ثبت گل محمدی از سوی عربستان اشاره کرد و گفت: پرونده ثبت گلاب ایرانی جداگانه پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا ایزدی گفت: در عربستان منطقه‌ای بنام طائف وجود دارد که نوعی گل رز در آنجا پرورش می‌دهند و گلابگیری می‌کنند. پیشتر عربستان گلاب مورد نیاز خود برای مسجدالحرام و مکان‌های دیگر را از کاشان تامین می‌کرد، اما سالهاست خودشان تولید می‌کنند و امروز سوریه هم این کار را می‌کند، منع و مانعی براساس کنوانسیون درباره ثبت چنین پرونده‌هایی وجود ندارد. آنها ثبت خودشان را انجام می‌دهند و ما نیز براساس قاعده خودمان گلاب را جداگانه و در پرونده‌ای مجزا ثبت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: توافقی در ذیل یونسکو هست که آثار را در حوزه‌های مختلف ثبت می‌کند. بخشی از کنوانسیون ثبت، مربوط به سال ۱۹۷۲ میلادی و شامل آثار ملموس می‌شود، بخشی نیز براساس کنوانسیون ۲۰۰۳ و مربوط به ثبت آثار غیر ملموس است.

او ادامه داد: ثبت آثار غیرملموس قاعده‌ای دارد، هرکشوری آیین و رسومی دارد که برای جغرافیای خودش قابل احترام است و می‌توان آنرا ثبت کرد. براساس قواعد این کنوانسیون، نوروز را به نام ایران ثبت کردیم و در ادامه تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و... اضافه شدند، مغولستان نیز سال اخیر نامه زد و آنها هم به پرونده نوروز، ضمیمه شدند مانعی در این بخش وجود ندارد.

ایزدی با بیان اینکه ما براساس محدودیت‌ها نمی‌توانیم بیشتر از یک اثر را در سال ثبت جهانی کنیم، توضیح داد: مضیف در منطقه خوزستان و برای ما مهم است و عراق آنرا ثبت کرد به عراق تقاضا دادیم که مضیف در جغرافیای مشترک است و در خرمشهر، جزیره مجنون و آبادان وجود دارد که در نهایت با موافقت یونسکو، ما هم ضمیمه پرونده مضیف می‌شویم.

وی گفت: امسال در نشست آذرماه یونسکو، پرونده آینه کاری را برای ثبت ارائه می‌کنیم، این هنر فاخر ایرانی است و برای ما اولویت دارد و آینه کاری را پیش خواهیم برد.

ایزدی عنوان کرد: امروز ثبت پرونده کوچ را در دستور کار داریم سوئد، آلمان و ۱۷ کشور دیگر نیز پرونده کوچ را پیش می‌برند، کنوانسیون این اجازه را می‌دهد. کوچ ما با اروپا یکی نیست و پرونده ما جداست.