رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لارستان، از حضور کاروان گردشگری متشکل از گردشگران سراسر کشور در شهر تاریخی لار در استان فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدابراهیم کیان از معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی لار در قالب کاروان گردشگری خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری دبیرخانه رویدادهای گردشگردی شهرستان در قالب ۱۰۰ خودروی کمپر با بیش از ۲۵۰ گردشگر از نقاط مختلف ایران وارد لار شدند و در ورزشگاه شهید دانشیار این شهر استقرار یافتند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لارستان افزود: در حاشیه این رویداد، نمایشگاهی از صنایعدستی و سوغات محلی برپا شد و هنرمندان بومی با اجرای آیینهای سنتی همچون کلاهکَنی، پخت نانهای محلی و تهیه کباب لاری، جلوههایی از فرهنگ اصیل مردم لارستان را به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامههایی در توسعه گردشگری داخلی گفت: هدف از میزبانی کاروانهای گردشگری، معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان شهروندان است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لارستان افزود: در ادامه سفر، اعضای این کاروان از آثار تاریخی شهر لار از جمله بازار قیصریه، کاروانسراها، مساجد تاریخی و همچنین شهر خور بازدید کردند.
محمدابراهیم کیان با تأکید بر تداوم این برنامهها گفت: این دومین حضور این گروه در لارستان است و تلاش می کنیم با همکاری بخش خصوصی و فعالان گردشگری، این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب کشور تبدیل کنیم.