شبکه آموزش سیما به مناسبت روز علم، با پخش مجموعه‌ای از مستند‌های علمی، نقش علم و پژوهش را در پیشرفت کشور به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت فرارسیدن روز علم، این شبکه با تولید و پخش مستند‌های علمی، نگاهی ویژه به اهمیت پژوهش و دانش در توسعه کشور دارد.

در همین راستا، مستند «علم و اسلام» در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ آبان ساعت ۲۳ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

همچنین مستند «نقطه صفر» با محوریت گفت‌و‌گو با دکتر مرضیه ابراهیمی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان، در تاریخ ۱۸ آبان ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

این آثار با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و معرفی چهره‌های علمی کشور در راستای گرامیداشت روز علم تولید و پخش می‌شوند.