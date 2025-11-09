به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت سیاح گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی غیر مجاز و ایجاد ناامنی در سطح شهرستان دشت آزادگان و به دنبال آن اعلام نارضایتی شهروندان موضوع سریعاً در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و بررسی میدانی موفق به شناسایی ۵ نفر از عاملان تیراندازی در سطح شهرستان شده و در عملیات‌های ضربتی و غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ بیت سیاح در ادامه بیان داشت: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۲ قبضه سلاح شکاری مورد استفاده در تیراندازی غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان در پایان با تاکید بر اینکه اقدامات و رفتار‌های عاملان تیراندازی باعث تشویش اذهان عمومی و القاء حس نا امنی در جامعه می‌شود، خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.