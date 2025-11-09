به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: این مرحله از طرح با هدف پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز، برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهردر سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با بررسی‌های دقیق میدانی و تحقیقات تخصصی موفق شدند ۳۱ خرده‌فروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی معرفی شوند.

فرمانده انتظامی شیروان با اشاره به کشف ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر در این مرحله، گفت: همچنین ۱۸ معتاد متجاهر جمع‌آوری و جهت طی مراحل درمانی به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان در تمامی لحظات آماده برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت است و از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.