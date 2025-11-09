اهداء دست بافتههای بانوی گچسارانی به رهبر انقلاب و رئیسجمهور
بانوی هنرمند گچسارانی دست بافتههای خود را به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور اهداء کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ماریا جوکار در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی، غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه بزرگ، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تونل دیل دو دست بافته خود را به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور اهدا کرد. این هنرمند گچسارانی با اهدا این چند هدیه دست باف محلی به مسئولان، فرهنگ غنی و هنر اصیل زنان دیلی را به نمایش گذاشت. او دو بالشتک محلی دستدوز را که با نقش و نگار سنتی منطقه تزئین شده بود، به مسئولان اهدا و از آنان خواست تا این آثار را به رئیسجمهور کشور تقدیم کنند. اهدا پرچم دست بافته جمهوری اسلامی به رهبر معظم انقلاب وی همچنین یک ملحفه دستباف مزین به نقش پرچم جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان نمادی از عشق و وفاداری به وطن، از تولیدات شخصی خود تقدیم کرد و از مسئولان خواست این اثر ارزشمند را به محضر مقام معظم رهبری اهدا کنند. جوکار با وجود سادگی و امکانات محدود، با دستان خود آثاری خلق کرده که نه تنها جلوهای از مهارت زنان گچسارانی است، بلکه نمادی از وفاداری به ارزشهای انقلاب اسلامی و احترام به مقام رهبری و مسئولان کشور بهشمار میرود. هدیه دادن آثار دستباف محلی به مسئولان کشور، بهویژه درخواست برای اهدای یکی از آنها به رهبر معظم انقلاب، نشانهای از شناخت، ادب و ایمان عمیق مردم این منطقه به ارزشهای ملی و مذهبی است.