رئیس اتاق اصناف دزفول با اشاره به آغاز طرح کارت خوانهای هوشمند در این شهرستان گفت: این اقدام گامی نو در شفافیت اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شارونی با اشاره به آغاز طرح کارتخوانهای هوشمند در دزفول اظهار داشت: اتاق اصناف کشور به دنبال آن است که با بهرهگیری از کارتخوانهای هوشمند، قیمت کالاها در این دستگاهها ثبت و نظارت دقیقتری بر بازار اعمال شود.
وی افزود: این طرح در دزفول از میدان میوه و ترهبار آغاز شده و بهتدریج در سایر نقاط شهر نیز اجرا خواهد شد.
شارونی اظهار داشت: اجرای طرح کارتخوانهای هوشمند، گامی مؤثر در جهت شفافسازی قیمتها، تسهیل نظارت و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به نظام صنفی شهرستان دزفول بهشمار میرود.
رئیس اتاق اصناف دزفول با اشاره به فعالیت شبانهروزی سامانه ۱۲۴ اعلام کرد: شهروندان میتوانند شکایات خود درباره قیمت کالاها و خدمات را از طریق این سامانه به اطلاع اتاق اصناف برسانند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.