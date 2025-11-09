گشایش فصل جدید همکاریهای راهبردی در سفر هیات اقتصادی فارس به ازبکستان
هیاتی اقتصادی از استان فارس با هدف گشایش فصل جدیدی در روابط و تعریف پروژههای راهبردی مشترک، ازبکستان را مورد بازدید قرار داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هیاتی اقتصادی و بلندپایه از استان فارس به ریاست حسینعلی امیری استاندار، با هدف گشایش فصل جدیدی در روابط و تعریف پروژههای راهبردی مشترک، ازبکستان را مورد بازدید قرار داد .
این سفر که با حضور مدیران ارشد و فعالان اقتصادی انجام شد، زمینههای گستردهای از همکاری در حوزههای صنعتی، معدنی و تجاری را برای تحولی اساسی در مناسبات دو طرف فراهم کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس که در این سفر هیات اقتصادی را همراهی میکند، با اشاره به اهداف این ماموریت گفت: این سفر در راستای تحقق سیاستهای کلان توسعه صادرات غیرنفتی و شناسایی بازارهای هدف جدید انجام شده و فرصت ممتازی برای معرفی همهجانبه توانمندیها و ظرفیتهای صنعتی، معدنی و تجاری استان فارس محسوب میشود.
کریم مجرب افزود: استان فارس با دارا بودن ظرفیتهای متنوع و گسترده در حوزههایی، چون صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی و گردشگری صنعتی، میتواند نقش مؤثری در گسترش مبادلات اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی، بهویژه ازبکستان، ایفا کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه این سفر با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برجسته، کارآفرینان و مدیران اجرایی استان انجام شده است، اظهارکرد: در طول این سفر، نشستهای مشترک متعددی با مقامات و مسئولان ارشد اقتصادی ازبکستان برگزار شد و زمینههای همکاری در محورهای مهمی از جمله سرمایهگذاری مشترک، تبادل فناوری و توسعه صادرات محصولات، بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
مجرب بر لزوم ایجاد بسترهای پایدار برای ارتباط مستقیم بازرگانان دو کشور تاکید و تصریح کرد: برقراری اینگونه ارتباطات مستقیم، میتواند به افزایش چشمگیر حجم مبادلات تجاری، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و انتقال دانش فنی روز منجر شود و از این طریق، نقش استان فارس را به عنوان یک قطب اقتصادی پیشرو در توسعه روابط ایران با کشورهای منطقه، بیش از پیش تقویت کند.
وی با بیان اینکه نتایج ملموس این سفر بهزودی در قالب تفاهمنامههای همکاری و برنامههای اجرایی مشخص نمود عینی خواهد یافت، خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیریهای مستمر و جدی، شاهد آغاز فصل نوینی از همکاریهای اقتصادی سودمند میان استان فارس و کشور ازبکستان باشیم.