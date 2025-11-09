به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نماز پر فیض طلب باران به امامت حجت الاسلام و المسلمین مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، فردا ۱۹ آبان در گلزار شهدای شهر قزوین اقامه خواهد شد.

بر اساس اعلام دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، این مراسم معنوی ساعت ۱۶ برگزار می‌شود و عموم مردم متدین و خداجوی قزوین برای حضور در آن دعوت شده‌اند.

نماز باران به‌منظور طلب رحمت الهی و نزول باران رحمت در شرایط خشکسالی و کم‌آبی برگزار می‌شود. بر اساس سنت‌ها و آداب مستحب نماز باران، مؤمنان توصیه شده است: سه روز پیش از اقامه نماز روزه بگیرند و در روز سوم در نماز حاضر شوند؛ در فضای باز و بر زمین پاک گرد هم آیند؛ پا برهنه در نماز شرکت کنند و پیران، کودکان و مؤذن‌ها همراه مردم باشند و نمازگزاران با خشوع، وقار و حال تضرع دعا و استغفار کنند.