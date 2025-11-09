به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جشان‌زاده اظهارکرد: طرح پیشگیری از غرق شدگی در ۳۸ محدوده در ۱۹ شهرستان از ابتدای امسال شروع و تا پایان شهریور ادامه داشت. بررسی داده‌های میدانی و مقایسه با آمار اورژانس و سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد در محدوده‌های تحت پوشش، کاهش ۸۹ درصدی آمار غرق شدگی منجر به فوت را داشتیم.

او ادامه داد: دستاورد مهمی که نشان می‌دهد اگر طرح در مناطق شناگاهی بیشتری اجرا شود و به تبع آن تعداد ناجیان بیشتری بکارگیری شود، کاهش آمار قابل توجهی در سطح استان خواهیم داشت.

رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان گفت: حدود ۴۰ محدوده در ۱۲ شهرستان شناسایی شده‌اند که باید تحت پوشش قرار گیرند.

او بیان کرد: کاهش آمار و این عملکرد خوب در صورتی است که نه تنها اراده‌ای برای توسعه طرح نمی‌بینیم، بلکه دستمزد ناجیان طرح فعلی هم همچنان پرداخت نشده است.

جشان‌زاده همچنین با اشاره به نشستی با موضوع بررسی و پیگیری مشکلات طرح پیشگیری از غرق‌شدگی در محضر آیت‌الله کعبی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان و با حضور حمید بنی‌تمیم مدیرکل ورزش خوزستان، عنوان کرد: در این نشست، ضمن ارائه گزارش از عملکرد هیات در بخش ایمن سازی اماکن آبی و سواحل استان، به کاهش آمار غرق‌شدگی و اقدامات مؤثر ناجیان در سواحل استان و مشکلات موجود از جمله عدم پرداخت دستمزد ناجیان نیز اشاه داشتم.

او ادامه داد: مدیرکل ورزش استان نیز با بیان اهمیت حضور ناجیان در سواحل و کم‌توجهی دستگاه‌های مرتبط به موضوع، خواستار حمایت و پیگیری آیت‌الله کعبی برای رفع موانع موجود شد.

رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان گفت: آیت‌الله کعبی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت صیانت از جان مردم، «نجات جان انسان‌ها» را برای عموم واجب عینی و نجات مغروقین را برای منجیان واجب کفایی دانست و بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای حمایت از طرح حضور ناجیان در سواحل تأکید کردند. حتی او قول مساعد داد، مطالبات به حق ناجیان غریق را از ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط پیگیری کند.