شبکه ورزش در چارچوب پخش رقابتهای کشورهای اسلامی در ریاض، امروز از ساعت ۱۱:۳۰، نبرد سخت حافظ قشقایی نخستین وزنه بردار کشورمان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در ادامه پخش بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی۲۰۲۵، امروز یکشنبه ۱۸ آبان از ساعت ۱۱:۳۰، رقابت حافظ قشقایی ملیپوش ۶۵ کیلوگرم تیم ملی وزنهبرداری ایران، نخستین نماینده کاروان وزنهبرداری کشورمان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
قشقایی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ تایلند موفق شد بعد از ۴۲سال در دسته وزنی سبکوزن صاحب مدال نقره جهانی شود.
این وزنهبردار ۳۰ ساله امروز در دسته وزنی ۶۵ کیلوگرم برای رسیدن به مدال طلای این دوره از مسابقات به مصاف رقبای خود میرود.